Hendelsen skjedde sent på kvelden 7. juni. Mannen trakk fram en kjøkkenkniv og skrek til en passasjer inne på en T-banevogn. Dette førte til panikk hos flere passasjerer, ifølge tiltalen.

En om bord trakk i nødbremsen, og passasjerer hoppet ut og løp vekk i den strømbelagte skinnegangen, heter det videre. Den tiltalte mannen skal ha vært ruspåvirket.

Mannen er siktet for å ha forfulgt en person på skremmende vis, bæring av kniv på offentlig sted og for å ha voldt fare for andre i selvforskyldt rus.