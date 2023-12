– Det er tydeligere og tydeligere at Justisdepartementet ikke har hatt kontroll. Hvordan er det mulig at ikke en eneste alarmklokke ringer tidligere når en underliggende etat har tosifret tall millioner til renter og avdrag, sier SVs Andreas Sjalg Unneland til NRK.

– Utrolig at noen slikt kan skje, sier han.

Tirsdag ble det kjent at Finansdepartementet i et brev til Justisdepartementet skrev at NSMs regelbrudd kunne vært avverget. Sjefen for Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), Sofie Nystrøm, måtte gå på dagen da det 8. desember ble kjent at NSM hadde lånt 200 millioner kroner.

Høyres Sveinung Stensland mener departementene ikke tar tilstrekkelig ansvar i den alvorlige saken

– Finansdepartementet mener Justisdepartementet må ta mer ansvar. Det er Justisdepartementet uenig i, sier han,

– Det er en pekelek, og det er det motsatte av å ta ansvar.