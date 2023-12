Statsråden mener dagens pensjonsregler vil medføre at uføre vil henge etter, sammenlignet med folk i jobb. Derfor foreslår regjeringen å øke aldersgrensen for opptjening til alderspensjon for uføre i en ny opptjeningsmodell. Den øvre aldersgrensen vil heves fra 62 år til 65 år.

– Regjeringen er opptatt av at uføres alderspensjon skal holde tritt med alderspensjonen til folk i jobb. Vi må sikre at de som ikke kan jobbe, får en anstendig pensjon. Med endringene vi nå foreslår, kommer uføre vesentlig bedre ut enn med den opprinnelige pensjonsreformen, sier Brenna.

Videre foreslås det at uføres alderspensjon skjermes for om lag to tredeler av den videre virkningen av levealdersjusteringen fra 1964-kullet.

Samtidig vil regjeringen regulere minsteytelsene i tråd med lønnsveksten.

– Alle skal ha en pensjon å leve av. Vi må sikre at minstenivåene opprettholdes i verdi, også for fremtidige mottakere. Dette er et viktig sosialt grep, sier arbeidsministeren.