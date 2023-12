Innen det generelle folkehelsearbeidet er kosthold i varierende grad prioritert i fylkers og kommuners planer og strategiske satsinger, skriver FHI. De legger torsdag fram en kartlegging av hvordan fylker og kommuner arbeider for å fremme et sunt, bærekraftig og klimavennlig kosthold.

Liv Elin Torheim, som er avdelingsdirektør ved Senter for bærekraftig kosthold på FHI, sier at det er potensial for å forsterke innsatsen på kostholdsområdet i de fleste fylker og kommuner.

– Mangel på ressurser og kompetanse om hvordan kosthold, bærekraft og klima hører sammen trekkes fram som forklaringer på at deres kommune eller fylke ikke jobber godt nok med dette arbeidet, sier Torheim.

Kartleggingen viser at arbeidet om kosthold og bærekraft hovedsakelig var knyttet til matsvinn. De viktigste barrierene for kostholdsarbeidet var for lite ressurser i form av mennesker, ernæringskompetanse, tid og finansiering.

Men FHI kan se resultater i kommuner der dette er høyt prioritert av politikere, forankret i planverket og hvor det er satt av penger og folk til å jobbe med det.

Torheim trekker fram Oslo kommune som et eksempel hvor det har vært politisk satsing på bærekraftig og sunn mat. Her har de økt tilbudet av plante- eller fiskebasert matutvalg i offentlige virksomheter eller på arrangementer, og tilrettelagt for sunnere mattilbud ved fritidsarena for barn og ved offentlige arrangementer.