Spesialenhetens etterforskning viste at det var tjenestemessig behov for de fleste av politibetjentens søk i DUF, med unntak av søk på to familiemedlemmer.

Spesialenheten mente at politibetjenten ved disse søkene overtrådte straffelovens paragraf 171 om tjenestefeil og er blitt ilagt et forelegg for forholdet.

Det var Utlendingsdirektoratet som oversendte saken til Spesialenheten.