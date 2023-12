– Jeg er så glad for at Ronja Røverdatter har fått et nytt hjem, sier hovedforfatter Hans Rosenfeldt.

Den nye versjonen av barneboken var en omfattende satsing hos Viaplay, men på grunn av økonomisk krise har selskapet måttet selge prosjektet til Netflix.

Serien blir vist på Netflix i løpet av 2024.