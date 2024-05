– Det er på tide at barna får mer makt enn bilene i nærmiljøet, sier nestleder Suzanne Rødseth (MDG) i samferdselsutvalget i Vestland til NRK.

Med mål om å redusere risikoen for ulykker og å få flere til å gå og sykle, vedtok utvalget denne uken å gjennomføre et forsøksprosjekt med lavere fartsgrense i fylkets byområder.

I dag er den generelle fartsgrensen 50 kilometer i timen i byer og tettsteder.

Ifølge NRK har Statens vegvesen en historikk med å si nei til ønsker om å redusere hastigheten til 30 kilometer i timen eller lavere. Blant annet avslo Vegvesenet Kinn kommunes ønske om å redusere farten i Florø sentrum i fjor.

I et debattinnlegg i Fædrelandsvennen påpeker avdelingsdirektør Roar Midtbø Jensen i Vegvesenet at sammenhengen i fartsgrenser nasjonalt er vesentlig for trafikksikkerheten.

– Det er etter mitt syn liten tvil om at fartsgrensene fortsatt bør fastsettes etter kriterier som er felles for hele landet, skriver avdelingsdirektøren.