Demonstrantene gikk lørdag kveld gjennom Palma de Mallorca, hovedstaden på den største øya i Balearene. En mindre protest med noen hundre deltakere fant samme dag sted på Menorca.

Demonstrantene i Palma bar på plakater med slagord som «Nok masseturisme».

– Vi vil at myndighetene skal hindre at personer som ikke har bodd her i over fem år, kjøper eiendommer og at de innfører flere reguleringer for ferieboliger, sier Carme Reines fra en gruppe som arrangerte protesten.

14,4 millioner turister

Eiendomsmegleren Javier Carbonell sier over halvparten av utleieeiendommene brukes som ferieboliger som lokalbefolkningen ikke har råd til å leie.

– Vi vil ha mindre masseturisme og mer bærekraftig turisme, sier Carbonell.

Balearene var i fjor den nest mest populære turistregionen i Spania, etter Catalonia der Barcelona ligger. 14,4 millioner mennesker ferierte på øygruppa, ifølge det spanske statistikkbyrået. 18,8 millioner turister besøkte Catalonia, mens Kanariøyene utenfor Vest-Afrika hadde 13,9 millioner besøkende.

Innbringende næring

Turisme står for 45 prosent av Balearenes brutto nasjonalprodukt, ifølge bransjeorganisasjonen Exceltur.

Fredag deltok 1000 demonstranter i en demonstrasjon mot overdreven turisme på Ibiza, en av de mest populære baleariske øyene.

I april demonstrerte også flere tusen mennesker på Kanariøyene. De krever en midlertidig begrensing på antall turistankomster. Målet er å dempe veksten i boliger for korttidsleie og hotellbygging som øker bokostnadene for lokalbefolkningen.