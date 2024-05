Minst 35 drept i israelsk angrep

Minst 35 palestinere er døde i et luftangrep mot et senter for internt fordrevne i Rafah, opplyser palestinske myndigheter i natt. Angrepet rammet området Tel Al-Sultan i den vestlige delen av Rafah på Gazastripen i går.

Ifølge pressetjenesten til Hamas-myndighetene rammet angrepet et senter drevet av FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger i Midtøsten (UNRWA). Det israelske militæret (IDF) hevder på sin side at angrepet traff et Hamas-anlegg i Rafah hvor flere sentrale Hamas-terrorister befant seg – og at det ble gjennomført i tråd med folkeretten.

Ny-Caledonia: Unntakstilstanden oppheves

Unntakstilstanden i det franske territoriet Ny-Caledonia oppheves, opplyser kontoret til den franske presidenten. Samtidig sendes nye politifolk. Med de nye 480 medlemmene av gendarmeriet, den paramilitære franske politistyrken, blir det totale tallet på franske sikkerhetsstyrker rundt 3500.

Unntakstilstanden skal etter planen oppheves klokka 20 i dag fransk tid, noe som tilsvarer klokka 5 natt til i morgen lokal tid i øygruppa i Stillehavet.

Nord-Korea: Vil skyte opp satellitt

Japan har blitt informert om at Nord-Korea planlegger å skyte opp en satellitt en gang før 4. juni. Varselet gjelder farvannet mellom Koreahalvøya og Kina, til øst for den filippinske øya Luzon fra mandag til og med midnatt 3. juni. Sannsynligvis er det snakk om Nord-Koreas forsøk på å skyte opp andre militære spionsatellitt.

Sør-Koreas president Yoon Suk-yeol og Yoshimasa Hayash, talsperson for den japanske regjeringen, har begge krevd stans i oppskytningen.

Mekling i Flyoverenskomsten på overtid

NHO Luftfart og Fellesforbundet kom ikke til enighet innen fristen i meklingen i Flyoverenskomsten midnatt. Dermed fortsatte melkingen på overtid. Ved 5.30-tiden mandag hadde partene fortsatt ikke kommet til enighet.

Det er prinsipielle spørsmål knyttet til sykelønn og pensjon som har vist seg vanskeligst i oppgjøret.

Mann alvorlig skadet i knivepisode i Valdres

En mann i 20-årene er alvorlig, men ikke livstruende skadet, etter at det ble brukt kniv under et slagsmål på et privat arrangement i Nord-Aurdal i Valdres sent søndag kveld. Politiet fikk melding om hendelsen ved 23.30-tiden.

En mann i 20-årene er pågrepet og tas til arrest på Hamar, opplyser politiet i Innlandet. De opplyser at de kun var de to som var involvert i konflikten.

Indy 500: Fjorårsvinner gjentok bragden

Josef Newgarden vant Indianapolis 500 i natt norsk tid. Det er første gang på 22 år en fører tar seieren to år på rad i det legendariske billøpet.

Newgarden kjører for laget til Roger Penske, som nå har stått for 20 seire med sine lag. 33-åringen hadde tredje startspor i løpet, som ble utsatt i fire timer på grunn av regn.