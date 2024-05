Klokken 19.11 skriver operasjonsleder Svein Gøran Walle i Øst politidistrikt i en melding til pressen at det fortsatt ikke er kontroll på brannen, og at det brenner i et område på cirka 300 ganger 250 meter.

Et skogbrannhelikopter som er stasjonert på Kjeller, er sendt til stedet for å bistå.