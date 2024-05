Akademikerne har i forkant varslet at de vil ta ut 1240 ansatte i store deler av staten, blant annet i politiet og flere departementer. Fra mandag vil antallet trappes opp med totalt 1930 ansatte ute i streik.

Unio har varslet at de vil ta ut et lite knippe i streik fredag med en kraftig utvidelse fra mandag – med 1600 medlemmer.

– I en tid med prisstiging og høye renter, må vi sørge for at folk får bedre råd. Derfor har vi gitt et godt økonomisk tilbud, helt i tråd med frontfaget. Dette har dessverre Akademikerne og Unio takket nei til. Vi har strekt oss langt for å komme til enighet, men de har ikke vært villig til å komme oss i møte, sier digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung (Ap) i en pressemelding.