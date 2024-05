Hovedstyret representer de ulike skolene, og skal synliggjøre hva elevene er opptatt av og hva de mener er viktig for en god russetid.

Målet er å få på plass en mer inkluderende avgangsmarkering som treffer det store flertallet av elevene i Osloskolen, opplyser Oslo kommune.

– Noe av det første vi kommer til å se på er mulighetene for å flytte russetiden til etter eksamen. Samtidig må vi, i samarbeid med skolene, se på hvordan vi kan skape en mer inkluderende avgangsmarkering. Dette er de unge veldig tydelige på at de ønsker seg, sier utdanningsbyråd Julie Remen Midtgarden (H).

Regjeringen har allerede varslet at de ønsker å framskynde skriftlig eksamen fra og med 2026, og at målet er at russetiden skal starte på 17. mai etter at eksamen er avholdt.

Oslorussens nye hovedstyre skal fungere som et alternativ til det eksisterende hovedstyret i Stor-Oslo. Det nye hovedstyret konstitueres formelt til høsten, og vil være representanter for oslorussen 2025.

I dag består russestyret av elever som delvis er rekruttert av kommersielle aktører.

– I dag er det sider ved russefeiringen som er ekskluderende og utfordrer elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø. For noen preger det alle de tre årene på videregående. Det må vi gjøre noe med, sier Marte Gerhardsen, direktør i Osloskolen.

– Våre elever fortjener en feiring etter 13 års skolegang, men vi må endre russefeiringen slik at den blir mer inkluderende for alle, sier hun.