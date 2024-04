I rapporten påpeker gruppen at alle bedrifter må kutte klimautslippene dersom verden skal nå målet fra Parisavtalen om å begrense den globale temperaturøkningen til 1,5 grader.

John Lange i Net Zero Tracker gir tre faktorer skylden for at det går tregt å få på plass klimamål i store selskaper: manglende markedspress og press mot ryktet til privateide bedrifter, sammenlignet med børsnoterte selskaper, samt fravær av regulering.

– Jeg tror det er endringer på gang på alle de feltene, sier Lange. Likevel sier han at det er liten bedring siden den første analysen i 2022, «til tross for et kraftig oppsving i reguleringene verden over»

Rapporten sammenlignet 200 av verdens største privateide og børsnoterte selskaper og så på rapportering av strategier for utslippskutt og klimanøytralitet.

Mens bare 40 av de 100 største privateide selskapene hadde satt nullutslippsmål, hadde 70 av de 100 største børsnoterte selskapene et slikt mål. Bare åtte av de private selskapene hadde lagt fram en strategi for hvordan de skulle nå målet.

– Et løfte uten en plan er ikke et løfte, det er bare et PR-stunt, heter det i rapporten.