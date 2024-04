Bare to dager etter at lovendringen trådte i kraft ble en mann i 40 årene ilagt besøksforbud med omvendt voldsalarm.

– Dette er nødvendig for at besøksforbudet blir overholdt, og det er et meget godt tiltak for å ivareta sikkerheten til de fornærmede, sier påtaleansvarlig politiadvokat Ingeborg Dyb Skjelvik i Trøndelag politidistrikt i en pressemelding.

Dette betyr at vedkommende får forbud mot å bevege seg i et angitt geografisk område og blir påført fotlenke med GPS. Om forbudssonen brytes, går alarmen hos politiet.

Fredag, bare to dager senere vil enda en mann ilegges omvendt voldsalarm. Dette på grunn av vold og trusler mot en nærstående person.