Omregnet til reelle tall dør fire millioner europeere av hjerte- og karsykdommer hvert år, noe som tilsvarer 10.000 per dag.

– Å gjennomføre målet om å redusere saltinntaket med 25 prosent kan redde anslagsvis 900.000 fra å dø av hjerte- og karsykdommer innen 2030, sier Hans Kluge, Europa-sjef for WHO, i en uttalelse.

En av tre voksne mellom 30 og 79 år har høyt blodtrykk, ofte som følge av saltinntak.

Dobbelt så høyt i Norge

I 51 av 53 europeiske land i WHO ligger inntaket av salt over 5 gram per dag, som er den maksimale mengden som organisasjonen anbefaler. I stor grad skyldes dette at man spiser prosessert mat og snacks.

Mengden tilsvarer omtrent én teskje. I Norge ligger inntaket på nesten det dobbelte av anbefalingen, ifølge rapporten. Kun Kypros og Malta ligger under.

– Høyt saltinntak øker blodtrykket, noe som er en hovedårsak til økt risiko for hjerte- og karsykdommer som hjerteattakk og slag, melder WHO.

Rammer menn

Europa har den høyeste forekomsten i verden av høyt blodtrykk, ifølge organisasjonen. Ifølge en rapport er det 2,5 ganger mer sannsynlig at menn i Europa dør av hjerte- og karsykdommer enn at kvinner gjør det.

Det er også geografiske ulikheter. Risikoen for å du som ung – i dette tilfellet i alderen 30 til 69 år – er nesten fem ganger så høy i Øst-Europa og Sentral-Asia som i Vest-Europa.