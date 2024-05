– Eiendommen kan ikke selges uten samtykke fra norske myndigheter. Det er heller ikke adgang til å innlede forhandlinger om eiendommen. Dette med bakgrunn i en heftelse som er tinglyst på eiendommen, sier næringsminister Cecilie Myrseth til Dagbladet/Børsen.

Eiendommen på 60 kvadratkilometer på Svalbard, skal etter selgerens plan selges internasjonalt til høystbydende.

Ifølge Aftenposten har Kina flagget interesse. Prisantydningen er på 3,5 milliarder kroner, ifølge avisen.

Staten ville kjøpe

Ifølge næringsministeren gjør et over hundre år gammelt lån og en panteheftelse at eierne ikke kan selge Svalbard-eiendom uten statens godkjenning.

Hun opplyser til NRK at Nærings- og fiskeridepartementet tidligere har vært i kontakt med selskapet om salg av eiendommen, og at de høsten 2018 mottok henvendelse om kjøp av den.

Våren 2019 var det forhandlinger mellom departementet og selger, uten at det førte fram.

– Staten kom med et tilbud, som etter vårt syn var sjenerøst, gitt at eiendommen ikke har noen verdi for bruksformål, sier Myrseth til rikskringkasteren.

– Tilbudet ble ikke akseptert, da eier syntes å ha forventninger om helt andre beløp. For tiden pågår det ingen forhandlinger mellom partene, men Nærings- og fiskeridepartementet har signalisert at vi innenfor realistiske rammer når som helst er villige til å ta opp igjen kontakten, understreker hun.

PST koblet på

Mandag bekreftet PST til TV 2 at de er koblet inn i saken og er i dialog med norske myndigheter.

For 300 millioner euro har man «en unik mulighet til å kjøpe selskapet som eier den eneste privateide tomten på Svalbard med vesentlig miljømessig, geopolitisk, vitenskapelig og strategisk betydning», ifølge salgsannonsen.

Eiendommen ligger i Sør-Spitsbergen nasjonalpark, et område som har vært vernet siden 1973 og fredet i over 50 år.

– Området er underlagt svært strenge restriksjoner og ingen form for forstyrrelser av naturmiljøet, eller inngrep i landskapet er lov, sier Myrseth til Dagbladet/Børsen.

Det betyr at man ikke kan bygge bygninger eller anlegg, uansett om de er fast forbundet med grunnen eller ikke. Man kan heller ikke drive bergverksdrift, boring etter olje eller drift av oljekilder, sier Myrseth. Forskriften stenger også for enhver form for motorferdsel.