Det er stadig mangel på norske egg. Nylig rykket Nortura ut og varslet at de vil betale mer for eggene til sine produsenter. Nå varsler konkurrenten Den Stolte Hane, som er Coops eggleverandør, at de følger etter, skriver Nationen.

– Vi ønsker også at det skal være attraktivt å drive med egg, og har besluttet å øke prisen til produsent. Lønnsomheten vil fortsatt være utfordrende for produsentene, og med dagens inntjening vil det være vanskelig å finansiere nye bygg, skriver kommunikasjonssjef i Den Stolte Hane, Thea Kjendlie, i en epost til Nationen.

Hvor mye mer selskapet vil betale eggbøndene for eggene, vil de ikke ut med.

Fra i dag 14. mai er det null toll på egg. Målet er at importerte egg skal sørge for nok egg i butikkhyllene og til matindustrien.