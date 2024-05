Ifølge dommen fra Ringerike, Asker og Bærum tingrett påførte han moren sin alvorlige hodeskader 26. oktober slik at hun senere døde. Kvinnen i 80-årene ble brakt til sykehus og erklært død noen dager senere.

Mannen ringte selv til nødetatene, og han ble pågrepet i leiligheten der volden ble begått.

Mannen ble først siktet for grov mishandling, men dette ble senere skjerpet til å gjelde drap.

Mannen er også dømt til å betale oppreisningserstatning på 35.000 kroner til faren og broren sin, skriver NRK.

Retten mener det er fare for at mannen vil begå ny, alvorlig vold, og at det derfor trengs langvarig vern. De har også kommet fram til at han var utilregnelig da volden ble begått, og at han derfor ikke kan straffes med fengsel.

Dermed overføres han til tvungent psykisk helsevern.