Det lille hoppet på hovedindeksen endret ikke fargen på de mange store selskapene som måtte se aksjekursen gå i rødt. Av de ti selskapene som ble mest omsatt hadde åtte røde tall.

Mest omsatt var Equinor med 1,08 milliarder og en kursnedgang 1,15 prosent. Nummer to på listen, DNB Bank, omsatte for under halvparten, men gikk til gjengjeld i pluss med 1,59 prosent.

Børsvinneren mandag ble Carasent, et selskap som leverer IT-løsninger innen helse. 1,3 millioner av selskapets aksjer som ved stengetid ble omsatt til en pris som var opp 31,47 prosent.

Da Oslo Børs lukket dørene mandag ble nordsjøolje omsatt til 87 dollar, vel en dollar mer enn ved stengetid fredag.

Ute i Europa lå DAX-indeksen i Frankfurt og vaket så vidt under streken med minus 0,12 prosent, CAC 40 i Paris lå i minus 0,18 prosent mens FTSE i London var opp 0,18 prosent.