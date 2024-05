Skyer av svart røyk stiger opp i nærheten av Otsjeretyne, Russlands siste erobring siden de inntok den strategisk viktige byen Avdiivka, øst i Ukraina, i februar.

Siden Avdiivkas fall har flere og bedre utrustede russiske styrker jevnt og trutt rykket vestover.

Ukrainas forsvarsdepartement opplyser at de i løpet av én dag, 5. mai, registrerte til sammen 125 russiske angrep langs den 700 kilometer lange frontlinjen. Det er en kraftig opptrapping fra mars, da Ukraina rapporterte at de var blitt utsatt for 53 angrep i løpet av én dag.

Over halvparten av disse angrepene skjedde i området rundt Otsjeretyne og den ukrainsk-kontrollerte byen Tsjasiv Jar, som i lengre tid har vært under kraftige angrep.

Et sammenbrudd

Selv om de tallrike angrepene ikke har ført til et nytt gjennombrudd for de russiske styrkene, har den russiske offensiven utløst skarp kritikk i Ukraina.

– Vi ser et sammenbrudd av forsvaret, lød blant annet kritikk framsatt på Telegram.

Brigaden som er utplassert i Otsjeretyne svarer på Facebook at de ikke har rømt, men forklarer at de er blitt utsatt for daglig beskytning fra russiske stillinger som er 10 til 15 ganger kraftigere enn deres egen kapasitet.

Mangler ammunisjon

Ukraina har i flere måneder advart om at de mangler ammunisjon. De har pekt på at forsyninger fra Vesten har vært forsinket og anklager også vestlige land for ubesluttsomhet når det gjelder nye leveranser av ammunisjon.

USA godkjente i forrige måned en bistandspakke til Ukraina på 61 milliarder dollar, men eksperter sier det vil ta tid før denne hjelpen materialiserer seg på slagmarken.

– Fienden forstår at vi vil få nye forsyninger med ammunisjon … om to måneder, sier Jurij Fedorenko, kommandør for Akilles-dronebataljonen til 92. brigade som opererer på østfronten.

– Disse to månedene med krig vil bli veldig, veldig, veldig intense. Fienden vil prøve å ta så mye som mulig i dette tidsrommet, mener Fedorenko.

Strategisk vei truet

Med dagens framrykking kan de russiske styrkene snart true den strategisk viktige T0504-veien.

Ukrainske arbeidere graver nå grøfter og pansergraver ved veien for å forhindre fremrykking av stridsvogner.

– Arbeidene startet for to uker siden, forteller en innbygger i landsbyen Novoolenivka, som ligger i nærheten.

T0504-veien går fra Pokrovsk i vest til den ukrainske strategisk viktige Kostjantynivka og går deretter nord for Tsjasiv Jar mot den russisk-kontrollerte byen Bakhmut.

Den ukrainske forsvarssjefen Oleksandr Syrskyj har tidligere sagt at Russland har hatt som mål å innta Tsjasiv Jar i forkant av 9. mai, som er årsdagen for Sovjetunionens seier over Nazi-Tyskland.

Stadig veldig spent

Selv om dette målet nå ikke ser ut til å lykkes for russerne, er situasjonen rundt Tsjasiv Jar fortsatt svært spent. Området rundt byen har vært under konstant beskytning i lengre tid.

Hvis russiske styrker klarer å erobre byen, som ligger 12 kilometer fra sentrum av den ødelagte byen Bakhmut, som Russland inntok i mai i fjor etter måneder med blodige kamper, vil de kunne sette i gang direkte offensiver mot de ukrainske festningsbyene Slavjansk, Kramatorsk, Druzjkivka og Kostjantynivka.

Kramatorsk er en strategisk svært viktig by for Ukraina, blant annet på grunn av dens viktige jernbaneforbindelse.

Terrengmotorsykler

En brigadesjef opplyste tidligere denne måneden at russiske styrker brukte uvanlige taktikker for å rykke fram, de benyttet blant annet terrengmotorsykler.

– Disse kjøretøyene hjalp de russiske styrkene med å bryte posisjonene våre under framrykking på grunn av motorsyklenes hastighet og evne til å manøvrere raskt, opplyser brigadesjefen til nyhetsbyrået AFP.

Ukraina har så langt klart å motstå russiske angrep øst og nord for Tsjasiv Jar, men russiske styrker presser på fra sør de siste dagene.

For å ta byen må de imidlertid klare å krysse en uttørket kanal som er seks meter dyp og 30 meter bred.

Brigadesjefen forteller at den russiske taktikken stadig går ut på luftbombardement etterfulgt av angrep med pansrede kjøretøy og infanteri til tross for at taktikken påfører de russiske styrkene store tap.