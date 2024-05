– Alle i bygget ble gjort rede for, sier operasjonsleder Sindre Lotsberg i Sørvest politidistrikt til NTB.

Han sier at det var full fyr utenpå bygget da brannvesenet ankom, og at de raskt kom i gang med slokking.

Lotsberg forteller at brannen oppsto i et tettbygd område, men at det likevel ikke var meldt om spredningsfare.

Brannen ble først meldt klokken 6.04. Drøyt 20 minutter senere meldte politiet at brannen var slukket.