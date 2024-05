Utdanningsdirektoratet publiserte onsdag en melding om at det var problemer med både skrive- og regneprogrammene til Mac-brukerne.

Programmene frøs gjentatte ganger gjennom eksamensdagen, melder Aftenposten. Da programmet begynte å virke igjen, var deler av teksten borte.

Rektor ved Elvebakken videregående skole i Oslo, Espen Rueness, sier omfanget av eksamenskaoset er større en det meldingen fra Utdanningsdirektoratet tilsier.

Forventet ikke problemer

– Nå har jeg jobbet med eksamensavvikling i 20 års tid, og det framstår tydelig for meg at eksamen i dagens form ikke er gjennomførbar, sier Rueness til avisen.

For kun to dager siden sa avdelingsleder i Utdanningsdirektoratet, Per Kristian Larsen-Evjen, til NRK at de hadde kontroll.

– Problemene vi hadde på norskeksamen i fjor skyldtes en feil hos en av våre leverandører. Vi forventer ikke å ha slike problemer i år, sa han.

Reserveløsning

I fjor ble tusenvis av elever rammet da Utdanningsdirektoratets nettsider, der elevene måtte logge inn for å laste ned oppgaver, krasjet.

I Møre- og Romsdal oppsto det problemer med internettilgangen, noe som førte til at alle eksamenene i norsk i fylket måtte strykes.

Utdanningsdirektoratet har i år trykket opp papirutgaver av eksamensoppgavene i norsk og enkelte andre fag, som en reserveløsning hvis det skulle oppstå tekniske problemer igjen, ifølge rikskringkasteren.