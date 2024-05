Under en øvelse ved Råholt bad i Eidsvoll ble tre vernepliktige soldater alvorlig nedkjølt av å sitte for lenge i en kald kulp.

Tidligere i mai kom Statens havarikommisjon med en rapport som kritiserte Forsvaret etter øvelsen, skriver Forsvarets forum.

Rapporten avdekker blant annet at de ansvarlige under øvelsen ikke skal ha hatt tilstrekkelig kompetanse til å fange opp tidlig nedkjøling hos soldatene. I tillegg skal tidligere erfaring fra varmere vær ha blitt feilaktig brukt som grunnlag for øvelsens gjennomføring.

– Hendelsen på Råholt er svært beklagelig og skulle ikke ha skjedd. Begge sikkerhetstilrådingene fra Statens Havarikommisjon omhandler forhold som også er funnet i Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) sine egne undersøkelser, skriver talsperson Hans Meisingset i FLO i en epost til Forsvarets forum.

– FLO har allerede gjennomført og vil følge opp med videre tiltak med hensyn til kompetanse, stillingsstruktur og risikovurderinger. Etter hendelsen erkjennes det at avdelingen må styrkes med personell og kompetanse. Dette er i prosess, skriver Meisingset videre.