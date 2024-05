Ulykken skjedde i provinsen Mersin søndag kveld. Det regnet kraftig da bussen skjente over i motsatt kjørefelt og traff to biler. Like etter kjørte en lastebil inn i både bussen og de to andre bilene, opplyser guvernør Ali Hamza Pehlivan mandag.

Det var 28 passasjerer i bussen. Tilstanden er alvorlig for minst åtte av de skadede.