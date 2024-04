110-sentralen fikk melding om brannen klokken 17.57. En drøy halvtime senere melder politiet at brannen er slukket.

– Det var full fyr i fronten av kjøretøyet. Brannen var i ferd med å spre seg til hele kjøretøyet, men vi fikk slukket den før det, sier 110-operatør Dag Kåre Ditløv til Adresseavisen.

Sjåføren kom seg ut av kjøretøyet og er ikke skadd.

– Føreren forteller at det smalt i bilen, og at da han gikk ut, så han flammer under motorrommet, sier operasjonsleder Viola Elvrum i politiet til NRK.

Sjåføren skal ha hatt med seg flere bensinkanner som han rakk å kaste ut for det ble full overtenning. Årsaken til brannen er ikke kjent.

Begge felt er åpnet for trafikk, og nødetatene venter på bergingsbil.

– Vi jobber med å forsikre oss om at det ikke er restvarme i bilen. Bilbanen vil deretter bli ryddet, sier Ditløv til Adresseavisen.