Kvotemeldingen tar for seg organiseringen av fiskerinæringen og fiskekvotene i Norge og ble lagt fram 12. januar. Fiskekvotene bestemmer blant annet hvilke båter som får lov til å fiske, samt hva, når, og hvor de får fiske.

Forhandlingene har nå pågått på Stortinget. Mens SV, Rødt og MDG ønsket større omfordelinger til de mindre båtene, har partiene på høyresiden vært motstandere av å ta kvoter fra de største.

Nå har altså Arbeiderpartiet og Senterpartiet blitt enige med partiene til høyre.

– Ikke til å tro

Det er «ufattelig», sier SVs nestleder Torgeir Knag Fylkesnes. Regjeringen bryter løftene de kom med i Hurdalsplattformen, mener han.

– De sa de skulle snu utviklingen, snu sentraliseringen, og at retten til å fiske skal havne på færre hender. Det er ikke til å tro at de velger mer sentralisering og at retten til å fiske skal havne på stadig færre hender, sier han.

Fylkesnes har tidligere advart regjeringen mot å gå til høyre, og sagt det kan få konsekvenser for samarbeidet med SV.

– Denne saken er viktigere for SV enn den er for Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Det tror jeg de også vet godt. Det betyr også at vi prioriterer deretter. Så å ikke møte oss på en sak som er så viktig for oss, vil åpenbart få konsekvenser for samarbeidet, sa Fylkesnes til Klassekampen i mars.

Rødt «satt på gangen»

Rødt reagerte torsdag på at Ap og Sp ikke ville forhandle videre med dem.

– Rødt har ikke stilt noen ultimatum og smelt med dørene, men vært konstruktive og åpne for videre diskusjon. Derfor er jeg overrasket og skuffet over at regjeringa virker å ville sette oss på gangen i denne saken, sa Geir Jørgensen, fiskeripolitisk talsperson i Rødt.