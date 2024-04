– Det er riktig at Ingvild Kjerkol ikke fortsetter som helse- og omsorgsminister. Dette er et alvorlig tillitsbrudd, og det er viktig at politikere tar ansvar for våre feil, sier Bollestad til NTB.

På en pressekonferanse fredag meddelte statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) at Kjerkol går av som helseminister som følge av at masteroppgaven hennes ble underkjent.

– Jeg vil takke henne for innsatsen og håper hun blir godt ivaretatt av folkene hun har rundt seg etter det som selvsagt har vært krevende uker, sier Bollestad.