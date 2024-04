På ungdomspartiets landsmøte stemte 45 for en oppheving av suspensjonen torsdag. Bare 15 stemte imot, skriver Klassekampen.

De fem ble suspendert fordi organisasjons kontrollkomité mente hun hadde brutt vedtektene.

Amrit Kaur er en av dem som nå har kommet tilbake. Hun kommer til å stille som lederkandidat i helgens valg.

Den nåværende RU-lederen, Liv Müller Smith-Sivertsen, mener at ungdomspartiet blir utsatt for et kommunistisk kuppforsøk, og at de suspenderte medlemmene er med i en organisasjon kalt Kommunistisk Enhet.

Kaur mener Smith-Sivertsens anklager er grunnløse.

– Anklagene stemmer ikke, og hvis man mener det er noe hold i dem, bør det meldes til kontrollkomiteen og ikke mediene, sier Kaur.

Smith-Sivertsen sier hun ikke kan fortsette som aktiv i organisasjonen «hvis Kommunistisk Enhet vinner fram».