I tiltalen kommer det fram at påtalemyndigheten mener at mannen i 30-årene var psykotisk da drapet fant sted, og at det under rettssaken vil bli lagt ned påstand om at han dømmes til tvungent psykisk helsevern, skriver TV 2.

– Årsaken til at det er lagt ned påstand om tvungent psykisk helsevern er risikoen for nye voldshandlinger og av hensyn til samfunnsvernet, sier statsadvokat Magnus Schartum Hansen til TV 2.

Mannen meldte seg selv for politiet i Hamar om kvelden lørdag 11. november i fjor. Politiet rykket ut til boligen hans og der fant de søsteren hans skutt og drept. Hun hadde også skader fra stikkvåpen og en hammer.

Straffesaken etter drapet starter 27. mai i Østre innlandet tingrett. Mannen er også tiltalt for et tidligere drapsforsøk på søsteren.