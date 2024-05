UNN informerer om ansettelsen i en pressemelding. Johansen tiltrer stillingen 6. mai.

– Vi er universitets- og regionsykehus for hele Nord-Norge. Det gir oss store forpliktelser, men også muligheter. Potensialet som ligger i UNN er stort, og vi har ikke tatt ut hele kapasiteten slik vi driver virksomheten i dag. Dette er noe av årsaken til at jeg er motivert for å ta denne utfordringen, sier den nyansatte direktøren

Johansen kommer fra jobben som klinikksjef i Medisinsk klinikk. Han er offentlig godkjent hjelpepleier og utdannet lege, med spesialisering i indremedisin og hjertesykdommer.

Styreleder Anders Mohn Frafjord er fornøyd med ansettelsen og prosessen rundt å finne en etterfølger til Anita Schumacher, som gikk av 8. mars.

– Han var den beste kandidaten, og jeg er trygg på at han vil videreføre og styrke alt det gode ved UNN, sier Frafjord.