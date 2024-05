– Laveste temperatur ble målt på Cuovddatmohkki i Finnmark. Den 5. april var det -32,9 grader. Så lave temperaturer i april har vi ikke hatt siden 1991, sier klimaforsker Jostein Mamen i Meteorologisk institutt.

Det ble satt kulderekorder på fem værstasjoner i Nord-Norge med mellom 15 til 20 års drift. I snitt for hele Norge endte april 0,6 grader under normalen.

Den høyeste temperaturen i april ble målt i Lier i Buskerud 11. april, hvor det ble registrert 19,7 grader.

– Det betyr at det var over 50 grader forskjell på høyeste og laveste temperatur i april. Vi må tilbake til 2018 for å finne større temperaturforskjell, sier Mamen.

Siden oktober har temperaturene i Norge og Skandinavia stort sett ligget under normalen, mens det i Europa har vært høyere enn normalt i samme periode. Ikke siden 2002/2003 har det vært en tilsvarende periode i Norge med så store avvik fra normalen fra oktober til januar.

– At værsystemet kan henge seg opp trenger nødvendigvis ikke være på grunn av klimaendringene. Samtidig er ikke dette noe vi ser ofte, sier klimaforsker Hans Olav Hygen i Meteorologisk institutt.