Tallene ble lagt fram av Statistisk sentralbyrå torsdag.

Folk har kuttet ned på kjøp av varer med lang varighet, særlig har kjøp av biler falt kraftig. Boliginvesteringene falt videre, ifølge SSB. Husholdningenes konsum falt 0,7 prosent.

Norsk økonomi har vokst litt mer enn Norges Bank la til grunn i mars, skriver DN. I den pengepolitiske rapporten ble det anslått at Fastlands-BNP ville øke 0,5 prosent i år, men at første kvartal ville ende med nullvekst.

– Det siste året har pris- og renteøkninger ført til svak utvikling i husholdningenes konsum, fall i boliginvesteringer og en nedbremsing i norsk økonomi. Den utviklingen ser vi fortsatt i første kvartal 2024, sier Pål Sletten, seksjonssjef for nasjonalregnskapet i Statistisk sentralbyrå.

Usikkerhet knyttet til tallene

Tallene viser også kraftig fall i bruttoinvesteringer i fast realkapital i Fastlands-Norge. Men SSB påpeker at det er mye tilfeldig variasjon og usikkerhets knyttet til tallene.

– For eksempel når større prosjekter igangsettes eller ferdigstilles kan bruttoinvesteringer svinge mye. I tillegg er informasjonsgrunnlaget for bruttoinvesteringer svakt for mange næringer i foreløpig nasjonalregnskap. Fallet i førstekvartal må derfor tolkes varsomt, sier Sletten.

Selv om den økonomiske utviklingen har vært svak, ligger sysselsettingen godt an. Foreløpige tall viser at antall sysselsatte og utførte timeverk vokste henholdsvis 0,3 og 0,5 prosent i første kvartal i år.

Kombinasjonen av vekst i sysselsetting og lav økonomisk vekst tyder på at produktivitetsveksten er lav, påpeker SSB. Men også her er det grunn til å ta forbehold.

– Produktiviteten har utviklet seg svakt etter pandemien, både i Norge og i mange andre land. Det er imidlertid viktig å understreke at produktivitetstallene i det foreløpige nasjonalregnskapet er usikre, sier Sletten.

Oppdrettsnæring og byggebransjen trekker ned

Industri og næringer som leverer varer og tjenester til oljenæringen, trakk opp BNP. Det gjelder blant annet bygging av oljeplattformer og moduler, produksjon av metallvarer og tjenester knyttet til utvinning av olje og gass.

– Gode markedsforhold og gunstige skattevilkår har bidratt til høy investeringsaktivitet på norsk sokkel i over et år nå. Det har trukket opp aktiviteten i fastlandsnæringer som leverer varer og tjenester til olje- og gassvirksomheten, sier Sletten.

Aktivitet i helse- og omsorgstjenestene og varehandel bidro også til veksten i økonomien. Samtidig trakk utviklingen innen fiske, fangst og akvakultur kurven ned. Det kan skyldes sammenheng med sykdom og andre utfordringer i oppdrettsnæringen, går det fram av SSBs oversikt. '

Innen bygg- og anleggsnæringen har man sett nedgang fire kvartaler på rad. Boliginvesteringene falt kraftig i fjor, og gikk ytterligere ned med 5,8 prosent i første kvartal i år.

– Nedgangen i bygg- og anleggsnæringen henger sammen med at husholdningenes boliginvesteringer har falt kraftig det siste året. Det har trukket ned aktiviteten innen boligbygging, sier Sletten.