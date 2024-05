Ved Fakultet for medisin og helsevitenskap må 70 årsverk bort. Det samme gjelder ved Institutt for lærerutdanning, der det er snakk om å kutte mellom 20 og 30 stillinger, skriver Adresseavisen.

– Vi prøver alt vi kan med sluttpakker og håper å unngå oppsigelser, sier dekan Tine Arntzen Hestbek ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap.

Svikt i søkertall, avvikling av nasjonale ordninger for etter- og videreutdanning og svak nasjonal finansiering av det femte året i grunnskolelærerutdanningen etter at det ble krav om masterutdanning, gjør at lærerutdanningene blir ekstra hardt rammet, ifølge dekanen.