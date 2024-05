– Utvalget fikk i mandat å vurdere dagens lov med sikte på økt lokalt selvstyre og mindre byråkrati, samtidig som hensynet til natur og friluftsliv blir ivaretatt, sier utvalgsleder og jurist Jon Christian Fløysvik Nordrum.

Motorferdselslovutvalget overleverte tirsdag sin utredning til klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap).

Loven regulerer alt fra bruk av elsykkel til traktor, snøscooter og motorbåt, samt start og landing med helikopter og fly i utmark og på vassdrag.

– Det har vært sentralt for utvalget å foreslå en lov som ivaretar hensynet til naturen og friluftslivet, sier Nordrum.

Utvalget har veid nytteverdien av motorferdselen opp mot mulige skadevirkninger. Det åpnes for kjøring for eksempel i næringsøyemed, men loven er mer restriktiv når det gjelder fritidskjøring.

Blant annet foreslås det at snøscooterløyper skal fastsettes gjennom planer i plan- og bygningsloven.

– Ferdsel med for eksempel snøscooter eller terrengkjøretøy er nyttig i mange sammenhenger. Samtidig er det ikke tvil om at motorferdsel kan medføre ulemper for natur og friluftsliv. Jeg er opptatt av at vi også i fremtiden må sikre en god balanse mellom de ulike hensynene, sier Bjelland Eriksen.

Utvalget ble satt ned av Solberg-regjeringen i 2021 etter et stortingsvedtak der regjeringen ble bedt om å fremme forslag om endring av motorferdselsloven.