Norge har i likhet med en rekke europeiske land sagt at alle ukrainere skal ha automatisk rett til opphold i Norge så lenge krigen pågår. Men Høyre-lederen sier at vi nå ser at det ikke er krigshandlinger i hele Ukraina.

– Det betyr at det kan være områder som nå er i en situasjon der det faktisk er trygt å være. Da er det ikke sikkert at kollektivt vern skal gjelde for alle de, sier Solberg til NRK.

Høyre-lederen sier at det gjelder dersom det kommer for mange til Norge i 2024.

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) sier at forslaget fra Høyre allerede er til vurdering.