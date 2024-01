Konvensjonen, som kanskje er bedre kjent under navnet Convention on the rights of persons with disabilities (CRPD), har til hensikt å beskytte rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne.

Mandag formiddag ble ekspertutvalgets rapport overlevert til kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (Ap), med en anbefaling om ta inn konvensjonen i norsk lov.

– Jeg ser fram til å lese rapporten og sette meg enda bedre inn i argumentene. Inkorporering av CRPD har lenge vært en av kampsakene til organisasjonene som representerer mennesker med funksjonsnedsettelser. I bunn og grunn handler det om å sikre et likestilt samfunn, sa Jaffery under pressemøtet.

Anbefaler klar styrking av rettigheter

Konvensjonen ble vedtatt i FN i 2006 og ratifisert i Norge i 2013.

Bakgrunnen for at regjeringen utnevnte ekspertutvalget, er at det har vært en politisk dragkamp om hvorvidt konvensjonen skal få samme styrke i det norske lovverket som FNs barne- og kvinnekonvensjon.

Et flertall i utvalget anbefaler at konvensjonen inkorporeres i menneskerettsloven, slik at funksjonshemmedes rettigheter skal få samme styrke som kvinne- og barnekonvensjonene.

– Det er grunn til å tro at en slik reform vil fremme konvensjonens lov om at alle funksjonshemmede skal nye godt av alle menneskerettighetene, sa utvalgsleder og høyesterettsdommer Hilde Indreberg under overleveringen av rapporten.

– En merkedag for hele samfunnet

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon er med sine 88 medlemsorganisasjoner og over 365.000 medlemmer den største paraplyorganisasjonen på feltet.

Generalsekretær Lilly Ann Elvestad omtaler ekspertutvalgets rapport som en merkedag for hele samfunnet.

– En inkorporering i menneskerettsloven er nå en forventning til regjeringen fra et samlet felt av funksjonshemmedes organisasjoner, regjeringens eget ekspertutvalg, Likestillings- og diskrimineringsombudet og Norges institusjon for menneskerettigheter. Regjeringen kunne knapt fått en tydeligere marsjordre, skriver Elvestad til NTB og legger til:

– Vi forventer at Arbeiderpartiet og Senterpartiet raskest mulig får denne saken til Stortinget. Der står flere partier klare til å støtte en inkorporering i menneskerettsloven.