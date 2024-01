Dagbladet melder at det vinteren 2023 ble meldt om flere tilfeller av invasive streptokokker enn i årene før pandemien.

I 2023 ble det registrert 491 tilfeller av invasiv gruppe A streptokokkinfeksjon i Norge i meldingssystemet for smittsomme sykdommer. Fra 2006 og fram til nå har tallet variert mellom 160 og 253 i året.

Sverige og Danmark har varslet om en lignende utvikling siden pandemien.

Folkehelseinstituttet mener det kan skyldes at færre ble rammet av infeksjonssykdommer i pandemien, og at immunforsvaret ikke er like godt trent.

– FHI overvåker situasjonen og ser nå at forekomsten fremdeles er noe forhøyet hos de eldste aldersgruppene, men alvorlige infeksjoner med gruppe A- streptokokker er fremdeles veldig sjelden og behandles på sykehus med antibiotika, sier FHI-lege Yngvild Bentdal.