Tall fra storbanken viser at nordmenns dagsturer for å handle over grensen i Sverige fortsetter å ligge på et lavere nivå enn før pandemien, heter det i en pressemelding.

I 2023 reiste nordmenn på 5,4 millioner dagsturer til Sverige og handlet for 9,6 milliarder kroner.

I årets siste kvartal tok de 1,3 millioner turer over grensen. Dette er 25 prosent færre enn samme periode i 2019, og 5 prosent færre enn i 2022.

– Det er mange faktorer som har påvirket nordmenns grensehandel, sier direktør for datatransformasjon, Ine Oftedahl, i DNB.

Hun påpeker at den høyere prisveksten på matvarer i Sverige, samt tidvis svekket kronekurs er blant faktorene som spiller inn.

– Hvis vi tar hensyn til valutasvingninger og prisveksten i Sverige, har handlekurven krympet med 12 prosent siden 2022, påpeker hun.