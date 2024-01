Fem mennesker omkom i kollisjonen mellom et passasjerfly fra Japan Airlines (JAL) og et fly fra landets kystvakt kolliderte, og begge de to flyene ble omgjort til et flammehav.

Alle de 379 om bord i passasjerflyet ble evakuert og overlevde ulykken, mens fem av de seks besetningsmedlemmene om bord i Dash 8-flyet fra kystvakten omkom. Kapteinen overlevde på mirakuløst vis.

Ifølge JAL hadde kapteinen på passasjerflyet fått tillatelse av kontrolltårnet til å lande, men i mørket kunne han ikke se det lille flyet fra kystvakten.

Japan har ikke opplevd alvorlige flyulykker av denne typen på mange tiår og politiet etterforsker nå hvordan kollisjonen kunne skje.

Lydopptak

Kommunikasjonen mellom kontrolltårnet på Haneda-flyplassen og de to flyene er sentral i etterforskningen, og lydopptak gjengitt av flere japanske medier tyder på at passasjerflyet hadde tillatelse til på lande.

Flygeren på Dash 8-flyet, 39 år gamle Genki Miyamoto, skal imidlertid ha sagt etter ulykken at han hadde fått tillatelse fra flygelederne til å ta av, opplyser en kilde til kringkasteren NHK.

Politiet har nå opprettet en spesialenhet som skal undersøke flyvrakene og intervjue alle som kan bidra til å gi et svar på hva som skjedde.

Det samme skal den japanske flyhavarikommisjonen (JTSB) gjøre. De får bistand fra Frankrike, der Airbus-flyet fra JAL var bygd, samt fra Storbritannia der flyets to Rolls-Royce-motorer var bygd.

Menneskelig svikt?

JTSB har alt sikret seg ferdsskriveren og taleregistratoren fra Dash 8-flyet, ifølge nyhetsbyrået Kyodo.

– Det er en sterk mulighet for at det var en menneskelig svikt, mener den tidligere JAL-flygeren Hiroyuki Kobayashi.

Det er uklart om det i så fall var flygelederne eller den ene eller begge flygerne som sviktet.

– Bare ett fly om gangen har tillatelse til å være på rullebanen, men selv om det var gitt landingsklarering befant flyet fra kystvakten seg der, konstaterer Kobayashi.