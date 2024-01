Det opplyser det private britiske sikkerhetsfirmaet Ambrey ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Den britiske organisasjonen for maritime operasjoner (UKMTO) fikk fredag en melding om en rakett som ble avfyrt 90 nautiske mil sørøst for havnebyen Aden. Kapteinen på den russiske oljetankeren rapporterte ifølge UKMTO om at raketten landet 4–500 meter unna, etterfulgt av tre små fartøyer.

Det er ikke meldt om at noen kom til skade i hendelsen.

Dette er det andre tankskipet som ved en feiltakelse har blitt angrepet av houthiene under frakt av russisk olje, ifølge Ambrey.

Den Iran-støttede Houthi-bevegelsen, som kontrollerer store deler av Jemen, har siden midten av november gjennomført en rekke rakett- og droneangrep mot sivile frakteskip i Rødehavet.

Opprørerne begrunner angrepene med Israels krigføring på Gazastripen.