Det er Miljødirektoratet som får oppdraget med å lage kartet over gammel skog som ikke er flatehogd. Det er første gang at den gjenværende naturskogen blir kartfestet, og kartet kommer til å bli tilgjengelig for alle.

– Skogene er levested for 1330 truede dyr, fugler, planter og insekter, og så mye som 84 prosent av disse artene er knyttet til gammel skog. Vi trenger derfor bedre kunnskap om den eldste skogen, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) i en pressemelding.

Blant annet skal satellittbilder, laserskanning og eksisterende data ligge til grunn for første versjon av kartet, som skal være klart i år.