– Dette er noe vi kjenner til, og har hørt om fra flere miljøer de siste årene. Det er en utvikling vi vil følge med på, sier seniorrådgiver Espen Freng i avdeling for psykisk helse og rus i Helsedirektoratet til NTB.

Det er snart to år siden Taliban innførte forbud mot dyrking av opium i Afghanistan. Nye tall fra FNs organisasjon for narkotika og kriminalitet (UNODC) viser at opiumsdyrkingen i Afghanistan ble redusert med 95 prosent fra 2022 til 2023.

Nå merkes for alvor nedgangen i valmuedyrkingen, lenge verdens største kilde til opium, som brukes til å lage heroin og morfin. Alt tyder på at forbudet opprettholdes, noe som vil ha stor innvirkning på tilgangen på heroin i Europa.

– I perioder der det har vært tørke på markedet for heroin, har vi sett at brukere tyr til alternativer. I land som USA og Canada har det vært en tendens der mye mer potente stoffer overtar. Det er en utvikling vi på ingen måte ønsker å ha her, sier Freng.

Fra asken til ilden

UNODC advarer nå mot at mangel på heroin kan åpne for at kraftigere stoffer vinner terreng, noe som kan ha «betydelige negative konsekvenser for folkehelsen og sikkerheten».

I Sverige har narkotikapolitiet lagt merke til nedgang i tilgang på heroin, og at prisen på heroin er i ferd med å øke.

Selv om det i utgangspunktet er bra at tilgangen på heroin går ned, vil mange som bruker heroin, trolig se etter andre alternativer – og finne dem.

– Det er en risiko for at vi går fra asken til ilden, sier styreleder Lennart Karlsson i det svenske narkotikapolitiforbundet.

Han anslår at heroinmangelen vil slå til for alvor i sommer.

Økte beslag

Tidligere i år opplyste tolldirektør i Norge, Øystein Børmer, at Tolletaten ser en kraftig økning i beslag av svært farlige syntetiske opioider. Det ble i 2023 gjort sju beslag av nitazener, en type syntetiske opioider som kan være enda sterkere enn fentanyl og opptil 1000 ganger mer potent enn morfin. Tolletaten gjorde bare fem slike beslag fra 2020 til 2022. Stoffene har allerede gitt flere overdoser i Norge, men endelige tall for 2023 er ikke oppgitt.

Overdosetallene fra 2022 viser at 80 prosent av dødsfallene da var knyttet til bruk av opioider som morfin og heroin. Syntetiske opioider som buprenorfin, fentanyl og petidin forårsaket samme år 14 prosent av alle overdosedødsfall i Norge. Fentanyl, som egentlig brukes i medisin mot alvorlige smerter og til narkose, er opptil 100 ganger mer potent enn morfin og livsfarlig selv i små doser.

– Vi innser at vi må sette inn tiltak, inkludert forebyggende tiltak mot de svært potente stoffene, sier Freng.

Nytt varslingssystem

Helsedirektoratet varslet i år nye tiltak for å møte utfordringene med nye rusmidler og smertestillende legemidler, og samtidig styrke satsingen på forebygging av heroinoverdoser.

– Vi jobber blant annet med et varslingssystem for overdosefarer, i form av en app. Hensikten er å raskt kunne spre advarsler om spesielt farlige rusmidler, sier Freng.

Allerede i fjor varslet Folkehelseinstituttet at Europas opioidproblemer er under utvikling, med henvisning til en årlig rapport fra EUs narkotikabyrå (EMCDDA). Heroin var i 2022 fortsatt det mest illegalt brukte opioidet i Europa, men bruken av syntetiske opioider bekymret. Det ble også påpekt at fordi selv små mengder av disse stoffene kan gi tusenvis av doser, blir de mer lukrative stoffer for organiserte kriminelle grupper.