– Norge har behov for å styrke forsvaret sitt. Vi har styrket det med 40 prosent siden vi kom i regjering, men nå må vi gjøre et større grep for flere år framover, sier Støre til NTB.

Han slapp selv nyheten fra scenen på sikkerhetskonferansen i München.

Den nye langtidsplanen kan ventes på denne siden av sommeren, ifølge Støre. Den skal gjelde fra 2025 til 2027.