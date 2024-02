Tre kvinner drept på bordell i Wien

Tre kvinner er stukket ned og drept, trolig med kniv, på et bordell i Wien. En 27 år gammel mann er pågrepet i nærheten, opplyser politiet i den østerrikske hovedstaden.

Dermed er fem kvinner og jenter i Wien drept på ett døgn. Avisen Kurier skriver at en 51 år gammel kvinne og hennes 13 år gamle datter ble funnet drept i Erdberg i bydelen Landstrasse i går morges. Den mistenkte, som er barnets far, er fortsatt på frifot.

Månelanderen har veltet

Det ubemannede månelandingsfartøyet Odysseus har veltet og ligger på siden, men er operativt. Det opplyste det amerikanske private selskapet Intuitive Machines i natt norsk tid.

Selskapet antok først at landingen hadde gått riktig for seg. Hvor alvorlig velten er, er ikke avklart. Kommunikasjonen med Odysseus fungerer, men så langt har man ikke mottatt bilder fra landingsstedet.

Meldinger om eksplosjoner og brann i Russland

En større brann brøt ut på et stålverk i byen Lipetsk, rundt 400 kilometer sør for Moskva, etter et mulig droneangrep der, opplyste lokale myndigheter i natt. Øyenvitner har ifølge ukrainske medier sagt at de hørte eksplosjoner over byen forut for brannen. Myndighetene i Russland har imidlertid ikke sagt noe om hvorvidt den antatte dronen kan ha kommet fra Ukraina.

Samtidig meldte det russiske forsvarsdepartementet i natt om ukrainske droneangrep i Tula-regionen, rundt 150 kilometer sør for Moskva, og i Kursk-området nærmere den ukrainske grensen. I Ukraina meldte lokale myndigheter om russiske droneangrep mot svartehavsbyen Odesa, der en mann ble drept og tre såret da en bolig ble ødelagt. Mannskaper gjennomsøker ruinene i tilfelle flere er rammet.

10.000 unødvendige utrykninger for brannvesenet i Oslo i fjor

Ni av ti utrykninger Oslo Brann- og redningsetat har fra automatiske brannalarmer er unødvendige. Totalt var to av tre utrykninger unødvendige i fjor. Til sammen var 10.110 av 15.499 utrykninger i fjor unødige eller falske. Det tilsvarer vel 65 prosent av utrykningene. Det kommer frem i årsberetningen fra Brann- og redningsetaten for 2023.

– Utrykningene binder opp ressurser, er negative for miljøet og gir økt trafikkfare, står det i årsberetningen.

Mann fløyet til sykehus etter voldshendelse i Vardø

En mann er fløyet til sykehuset i Hammerfest med stikkskader etter en voldshendelse på en adresse i Vardø fredag kveld. Politiet ble varslet om saken via AMK klokken 20.53, og politiet var på plass kort tid etter.

Den skadde mannen var bevisst da ambulansefolkene kom til stedet, og han ble sent fredag kveld fløyet med ambulansehelikopter til Hammerfest sykehus.

– En mistenkt person ble pågrepet på stedet. Det er små forhold, så vi vil ikke gå ut med alder og kjønn, men det er ikke ungdommer, sier operasjonsleder Theodor Weberg Ellingsen i Finnmark politidistrikt til NTB.

Viagra-mistenkt spansk prest suspendert

En katolsk prest i den spanske byen Don Benito i Extremadura-regionen er midlertidig suspendert etter å ha blitt anklaget for å ha smuglet narkotiske stoffer og Viagra-piller.

Mistanken går ut på at han og en annen mann, som ble pågrepet sammen med ham, og som spanske medier hevder var prestens kjæreste, smuglet Viagra-piller og narkotika. Viagra er kun tilgjengelig på resept i Spania. Suspensjonen er midlertidig i påvente av at etterforskningens utfall er klart, opplyser Plasencia bispedømme.

Casper Ruud finaleklar

Snarøyagutten Casper Ruud er klar for sin første ATP-finale på sju måneder etter at han slo ut Stefanos Tsitsipas av ATP-turneringen i Mexico i natt med settsifrene 6-4, 7–6. Ruud sikret seg dermed karrierens 19. finalebillett. I finalen venter vinneren av oppgjøret mellom tyske Alexander Zverev og australske Jordan Thompson. Resultatet var ved 5.30-tiden ikke klart, ettersom kampen skulle starte klokken 5 norsk tid i dag morges.

Thompson skulle også møte Ruud senere i natt norsk tid, med semifinale i double, hvor nordmannen har paret opp med amerikanske William Blumberg. Thompson har på sin side med seg landsmannen Max Purcell. Heller ikke denne kampen var klar ved 5.30-tiden.