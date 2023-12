Unicef slo denne uka fast at Norge er ett av bare fem EU- og OECD-land der barnefattigdommen er økt det siste tiåret.

– Skammelig for Norge, sier Mímir Kristjánsson, stortingsrepresentant for Rødt, til NTB.

– Nå må politikere fra alle partier få opp øynene og gå sammen om en plan for å utrydde barnefattigdom i Norge, sier han.

I Unicef-rapporten heter det at Norge – og andre rike land – ikke har utnyttet en periode med økonomisk vekst til å løfte barn ut av fattigdom.

1 av 8 barn

Barnefattigdommen i Norge har økt med over 10 prosent fra finanskrisen og fram til 2021, ifølge Unicef. Det betyr at 1 av 8 barn i Norge lever i relativ fattigdom.

Unicef-topp Kristin Oudmayer har påpekt at en ekspertgruppe har pekt på at barnetrygden må dobles for å kunne løfte 70.000 barn ut av fattigdom i Norge.

– 110.000 barn som lever i fattigdom i Norge er fortsatt altfor mange – flere enn i hele Drammen kommune. Og dyrtiden fortsetter, så dette må politikerne setter øverst på dagsordenen, sier Oudmayer.

– Vi vet hva som virker: Økt barnetrygd og heving av velferdsytelsene til et verdig nivå vil gjøre at færre barn må vokse opp i fattigdom. Alle grunnskolebarn bør få gratis mat på skolen, og prisen for barnehage og SFO bør reduseres ytterligere, sier Kristjánsson.

Rødt vil ha strakstiltak før jul

Han påpeker at Unicef-rapporten kom samme dag som skattelistene og medieoppslag om milliardærer.

– Vi må øke inntektene til dem som sliter, kutte i regningsbunken til vanlige folk og sende regninga til de som tjener på forskjellskrisen, sier Kristjánsson.

Han ber om et strakstiltak før jula.

– Vi mener at Stortinget bør vedta å gi alle sosialhjelpsmottakere 1000 kroner, pluss 1000 kroner per barn, i nysalderingen av statsbudsjettet for 2023 som vedtas kort tid før jul, sier Rødt-politikeren.