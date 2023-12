Andrij Jermak kom med uttalelsen i en tale til diplomater på Boryspil-flyplassen utenfor den ukrainske hovedstaden. Ukraina er blitt sterkere, noe som gjør dette mulig, sa han.

– Vi er nå i stand til å stille med sikkerhet for denne flyplassen. Takket være forsvarsstyrkene våre og våre venner – deres land – er jeg sikker på at de symbolske boardingkortene som dere fikk da dere kom hit i dag, snart vil kunne bli ekte boardingkort, sa han, henvendt til diplomatene.

Jermaks assistent Andrij Sybiga sa til forsamlingen at flyplassen var det første store området som ble stengt i Ukraina da russiske styrker tok seg over grensen 24. februar 2022, og at flyplassen kommer til å bli den første som gjenåpnes, når forholdene ligger til rette for det.

Jermak inviterte diplomatene for å diskutere deler av Zelenskyjs ti punkters fredsplan, der det tas til orde for at russiske styrker må forlate landet, anerkjennelse av Ukrainas grenser fra 1991 og etablering av en krigsforbryterdomstol.