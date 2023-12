Målingen viser også at Arbeiderpartiet går opp 4,1 prosentpoeng siden forrige måling i november. Partiet får en oppslutning på 20,9 prosent.

– Jeg tror det skyldes at folk, i en tid som er krevende for veldig mange og der mange har fått dårligere råd, ser og oppfatter at vi prioriterer det fremfor noe annet, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til TV 2.

SV gjør sin beste TV 2-måling siden før valget i 2005, og partiet får en oppslutning på 10,8 prosent.

For Høyre er det derimot snakk om den svakeste TV 2-målingen siden februar 2022, selv om partiet fremdeles er landets største. Høyre får en oppslutning på 25,4 prosent – ned 2,1 prosentpoeng fra november.

De øvrige partienes oppslutning er som følger (endring i prosentpoeng fra forrige måling): Rødt 6,4 (0,8), Sp 7,9 (1,7), MDG 2,6 (-2,1), Venstre 4,7 (-1,5), KrF 3,1 (-1,6), Frp 11 (-1,1), INP 4,4 (0,1) og andre 2,9 (0,8).

Meningsmålingen er gjennomført av Verian, tidligere Kantar, og er basert på 989 intervjuer med et landsrepresentativt utvalg i perioden 27. november til 1. desember 2023. Feilmarginen ligger på mellom +/-1,4 og +/-2,8 prosentpoeng.