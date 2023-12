– Det er flere gode ting her, men forliket viser først og fremst hvor lite man får gjort med forskjellskrisen når regjeringen nekter å sende regningen til de som har tjent på økte priser, sier Sneve Martinussen i en pressemelding.

Søndag formiddag presenterte regjeringspartiene Ap og Sp enigheten med SV om neste års statsbudsjett.

– Dette er en god søndag for banknæringen, som kan puste lettet ut – finansskatten økes ikke og de beholder skattefordelene sine i en tid med enorme overskudd. Det er skuffende, for her hadde det vært milliarder å hente, til mer omfordeling til alle de som sliter med høye renter, sier Rødt-lederen.

Sneve Martinussen forteller videre at hun er overrasket over at fribeløpet for uføre ikke økes i budsjettet.

– Hvis regjeringen mener alvor med at det skal lønne seg å jobbe, er dette en av de viktigste tiltakene for å sikre at folk med uføretrygd ikke velger bort arbeid i frykt for å tape penger på det.