– Åpningen for gruvedrift på havbunnen vil være et av norgeshistoriens største naturinngrep – i vår siste villmark. Dette er en naturfiendtlig regjering som ikke tar klima- og naturkrisen på alvor. Stortinget må ta ansvar og stoppe åpningen, sier Greenpeace-leder Frode Pleym i en uttalelse.

Både Greenpeace og WWF Verdens naturfond er i tillegg skuffet over at det ikke blir endringer i oljepolitikken.

– Det er svært skuffende at budsjettet ikke kommer til å endre oljepolitikken, og heller ikke setter en stopper for gruvedrift på havbunnen. Men SV fortjener applaus for å ha forhandlet fram en milliard til frivillig skogvern, styrking av regnskogsatsingen og mer penger til blant annet energieffektivisering og til å kutte klimagasser fra punktutslipp, sier WWFs leder Karoline Andaur.

Miljøstiftelsen Zero er på sin side positiv til forliket mellom regjeringen og SV.

– Budsjettforliket har viktige forbedringer for klima. Det er et stort løft fra et dårlig utgangspunkt, sier Sigrun Aasland, leder i Zero.