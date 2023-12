Dersom konkurransemyndighetene godkjenner oppkjøpet, vil det samlede flyselskapet ha en flåte på 365 fly og dekke 138 destinasjoner.

Alaska Airlines har hovedkontor i Seattle i delstaten Washington og flyr primært i de vestlige delene av USA. Honolulu vil bli det nye selskapets andre store base.

For reisende til og fra Hawaii vil fusjonen gi tilgang til et større nett av reisemål på det amerikanske fastlandet, opplyser selskapene. De lokker også med bedre forbindelser til Asia og Stillehavsregionen for reisende fra hele USA.

Etter flere år med heftig konkurranse i det amerikanske flymarkedet, er det flere selskaper som forsøker å slå seg sammen for å stå sterkere økonomisk, samtidig som myndighetene forsøker å unngå at det oppstår monopoler.

I fjor satte president Joe Biden ned foten for en sammenslåing av American Airlines og JetBlue. Han ønsker også å hindre JetBlue i å kjøpe Spirit Airlines fordi han mener en fusjon ikke vil være til fordel for forbrukerne.